Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт с "бриллиантом" своей академии
Кобби Мейну получит значительное повышение зарплаты.
Манчестер Юнайтед во время международного перерыва решает дела касаемо будущего клуба.
Как сообщает ряд английских журналистов, манкунианцы близки к продлению контракта с одним из своих главных талантов Кобби Мейну.
Мейну получит значительное повышение зарплаты. Срок нового соглашения между клубом и футболистом пока остается неизвестными.
Отметим, что в текущем сезоне Кобби провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.
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