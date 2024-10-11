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Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт с "бриллиантом" своей академии

Кобби Мейну получит значительное повышение зарплаты.
Сегодня, 18:59

Манчестер Юнайтед во время международного перерыва решает дела касаемо будущего клуба.

Как сообщает ряд английских журналистов, манкунианцы близки к продлению контракта с одним из своих главных талантов Кобби Мейну.

Мейну получит значительное повышение зарплаты. Срок нового соглашения между клубом и футболистом пока остается неизвестными.

Отметим, что в текущем сезоне Кобби провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

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