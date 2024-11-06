Аморим: Гвардиола гораздо лучше меня

Португальский специалист Рубен Аморим, который в ближайшее время возглавит Манчестер Юнайтед, оценил тренерские способности коуча Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

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"Гвардиола на этот момент наших карьер намного лучше меня. Однако я верю в свою новую команду. Я начну работать, мы будем развиваться. В МЮ я буду совсем другим – не таким, как в Спортинге.

Это будет совсем другой опыт. В ближайшие полгода я не буду делать ничего, а только буду работать. Никаких развлечений, никаких книг или чего-нибудь такого. Только работа", – заявил Рубен.

Напомним. Спортинг под руководством Аморима убедительно обыграл Манчестер Сити в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.

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