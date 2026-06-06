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Футбол

Экс-тренер Фиорентины и Болоньи сменил Серию А на чемпионат Турции

Винченцо Итальяно официально возглавил Бешикташ.
Сегодня, 20:50       Автор: Игорь Мищук
Винченцо Итальяно / Getty Images
Винченцо Итальяно / Getty Images

Бешикташ объявил о назначении на пост главного тренера команды Винченцо Итальяно.

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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48-летний итальянский специалист подписал с "черными орлами" контракт до лета 2028 года. Также сообщалось, что договор будет предусматривать возможность продления еще на один год.

Напомним, что нынешний сезон Бешикташ завершил на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.

Последним клубом Итальяно была Болонья, с которой он работал с лета 2024 года, а в 2025 году завоевал с командой Кубок Италии. До этого итальянский специалист также возглавлял Фиорентину, с которой дважды доходил до финала Лиги конференций.

Ранее инсайдер раскрыл, сколько будет зарабатывать Итальяно на посту тренера Бешикташа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ чемпионат Турции Винченцо Итальяно

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