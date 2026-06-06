Экс-тренер Фиорентины и Болоньи сменил Серию А на чемпионат Турции
Бешикташ объявил о назначении на пост главного тренера команды Винченцо Итальяно.
Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.
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48-летний итальянский специалист подписал с "черными орлами" контракт до лета 2028 года. Также сообщалось, что договор будет предусматривать возможность продления еще на один год.
Resmi Açıklama | Vincenzo Italiano— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 6, 2026
🔗 https://t.co/Pp1435gIH8 pic.twitter.com/1Y5yuNicrb
Напомним, что нынешний сезон Бешикташ завершил на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.
Последним клубом Итальяно была Болонья, с которой он работал с лета 2024 года, а в 2025 году завоевал с командой Кубок Италии. До этого итальянский специалист также возглавлял Фиорентину, с которой дважды доходил до финала Лиги конференций.
Ранее инсайдер раскрыл, сколько будет зарабатывать Итальяно на посту тренера Бешикташа.
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