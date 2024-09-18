АЕК объявил о подписании Марсьяля - француз переехал в Грецию свободным агентом
Французский вингер Антони Марсьяль, в свое время выступавший за Монако и Манчестер Юнайтед, подписал контракт с греческим АЭК. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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По официальным данным, звездный футболист перебрался в Грецию на правах свободного агента, подписав контракт на три года – к лету 2028 года.
Ο μάγος έρχεται!!! 🟡⚫️— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 18, 2024
Ραντεβού στο αεροδρόμιο!!! ✈️
Arrival: Anthony Martial
Time: 20:40
Location: El. Venizelos airport Meeting point: Exit 7#aekfc #aekfcseason2024_2025 #summertransfers #Martial pic.twitter.com/yls71N3NJP
Стоит отметить, что за АЭК выступает бывший центрбек Динамо Домагой Вида, которая является капитаном афинского клуба.
Напомним, Марьяль последний раз выходил на поле в декабре прошлого года. После этого он лечился от паховой травмы. В предыдущем сезоне француз забил 2 гола и отдал 1 ассист в 19 матчах.
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