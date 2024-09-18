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АЕК объявил о подписании Марсьяля - француз переехал в Грецию свободным агентом

Француз подписал контракт на три года.
Сегодня, 12:56
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

Французский вингер Антони Марсьяль, в свое время выступавший за Монако и Манчестер Юнайтед, подписал контракт с греческим АЭК. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, звездный футболист перебрался в Грецию на правах свободного агента, подписав контракт на три года – к лету 2028 года.

Стоит отметить, что за АЭК выступает бывший центрбек Динамо Домагой Вида, которая является капитаном афинского клуба.

Напомним, Марьяль последний раз выходил на поле в декабре прошлого года. После этого он лечился от паховой травмы. В предыдущем сезоне француз забил 2 гола и отдал 1 ассист в 19 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антони Марсьяль АЕК

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