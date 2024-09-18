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Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0: обзор матча и результат игры 17.09.2024

Впервые под руководством Эрика тан Хага манкунианцы забили более четырех голов за матч.
Сегодня, 00:34
Антони и Алехандро Гарначо / Getty Images
Антони и Алехандро Гарначо / Getty Images

Во вторник, 17 сентября, на Олд Траффорд в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги состоялся матч между Манчестер Юнайтед и Барнсли.

Каким бы плохим не был МЮ в последнее время, не обыграть команду из третьего по силе дивизиона он не мог.

Так все и произошло, причем в некоторой степени даже неожиданно. Уже по итогам первого тайма команда Эрика тен Хага имела преимущество в три мяча: сначала отметился Маркус Рэшфорд, затем Антони реализовал пенальти, а Алехандро Гарначо довел счет до разгромного.

В перерыве в составе Барнсли произошли три замены, вот только они ни на что не повлияли, "красные дьяволы" продолжили давить и забивать.

К середине второй половины игры Гарначо и Рэшфорд оформили по дублю, а в последние десять минут к ним присоединился еще и Кристиан Эриксен.

Источник: Getty Images

Стоит также отметить, что они же записывали на свой счет еще и голевые передачи: у Гарначо их две, у Рэшфорда и Эриксена - по одной.

Дубль из ассистов также оформил Бруно Фернандеш, сыгравший последние полчаса.

Своего соперника по 1/8 финала Манчестер Юнайтед узнает после жеребьевки.

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Барнсли 1/16 финала Кубка лиги

Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0
Голы: Рэшфорд, 16, 58, Антони, 35 (пен.), Гарначо, 45+2, 49, Эриксен, 81, 85.

Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 26 - 3
Удары в створ: 13 - 0
Фолы: 18 - 12
Атаки: 129 - 72

Манчестер Юнайтед: Байындыр - Далот (Мазрауи, 62), Магуайр, Эванс (Де Лигт, 78), Кольер - Каземиро, Угарте (Фернандеш, 62), Антони, Эриксен, Гарначо (Диалло, 84) - Рэшфорд (Зиркзе, 62).

Барнсли: Слонина - де Жевинье, Робертс (МакКарти, 46), Эрл - Коттер (Лофтхаус, 63), Филлипс, Йоганатан (Крейг, 46), О'Кифф, Коннелл - Уоттерс (Косгроув, 56), Джало (Хамфрис, 46).

Предупреждения: Слонина, Хамфрис, О'Кифф.

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