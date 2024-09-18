Милан - Ливерпуль 1:3: обзор матча и результат игры 17.09.2024
Во вторник, 17 сентября, на Сан-Сиро прошел матч первого тура основной части Лиги чемпионов, в котором Милан принимал Ливерпуль.
Хозяева поля очень здорово начали поединок, что в итоге вылилось в забитый гол на третьей минуте - это Кристиан Пулишич вбежал в штрафную гостей и точным ударом низом поразил дальний угол ворот Алиссона.
Вот только радость "россонери" была не то, чтобы слишком долгой. Спустя 20 минут Трент Александер-Арнольд исполнил штрафной с острого угла. Он забросил мяч во вратарскую, где Ибраима Конате головой замкнул подачу.
Вообще стоит отметить, что после своего гола Милан практически не атаковал, так как англичане полностью перехватили инициативу. Поэтому неудивительно, что еще до перерыва мерсисайдцы вышли вперед.
И снова команда Паулу Фонсеки провалилась во время стандарта! В этот раз оборона упустила во время углового Вирджила ван Дейка.
Но и на этом кошмар итальянцев не закончился. На первых минутах второго тайма из-за травмы не смог продолжить встречу Майк Меньян.
Его заменил 19-летний Лоренцо Торриани. Нельзя сказать, что он сыграл плохо, но свой мяч он тоже получил.
На 67-й минуте подопечные Арне Слота убежали в контратаку, Коди Гакпо прострелил вдоль ворот, а Доминик Собослаи удачно подставил колено.
Даже после этого Милан не особо-то и проснулся. Ливерпуль же просто довел матч до финального свистка, который зафиксировал его волевую, но уверенную победу со счетом 3:1.
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Статистика матча Милан - Ливерпуль первого тура основной части Лиги чемпионов
Милан - Ливерпуль 1:3
Голы: Пулишич, 3 - Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаи, 67.
Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 2.64
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 7 - 19
Удары в створ: 2 - 10
Фолы: 9 - 11
Милан: Меньян (Торриани, 51) - Калабрия (Эмерсон, 69), Павлович, Томори (Габбия, 84), Эрнандес - Фофана, Лофтус-Чик (Абрахам, 69), Пулишич, Рейндерс, Леау - Мората (Окафор, 84).
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 79), ван Дейк, Конате, Цимикас - Гравенберх, Мак Аллистер (Эндо, 90+2), Салах (Кьеза, 90+2), Собослаи, Гакпо (Диас, 68) - Жота (Нуньес, 68).
Предупреждения: Калабрия, Фофана - Мак Аллистер, Конате.
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