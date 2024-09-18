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Милан - Ливерпуль 1:3: обзор матча и результат игры 17.09.2024

Англичане добыли выездную волевую победу в стартовой игре турнира.
Сегодня, 00:07
Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате / Getty Images
Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате / Getty Images

Во вторник, 17 сентября, на Сан-Сиро прошел матч первого тура основной части Лиги чемпионов, в котором Милан принимал Ливерпуль.

Хозяева поля очень здорово начали поединок, что в итоге вылилось в забитый гол на третьей минуте - это Кристиан Пулишич вбежал в штрафную гостей и точным ударом низом поразил дальний угол ворот Алиссона.

Вот только радость "россонери" была не то, чтобы слишком долгой. Спустя 20 минут Трент Александер-Арнольд исполнил штрафной с острого угла. Он забросил мяч во вратарскую, где Ибраима Конате головой замкнул подачу.

Источник: Getty Images

Вообще стоит отметить, что после своего гола Милан практически не атаковал, так как англичане полностью перехватили инициативу. Поэтому неудивительно, что еще до перерыва мерсисайдцы вышли вперед.

И снова команда Паулу Фонсеки провалилась во время стандарта! В этот раз оборона упустила во время углового Вирджила ван Дейка.

Но и на этом кошмар итальянцев не закончился. На первых минутах второго тайма из-за травмы не смог продолжить встречу Майк Меньян.

Источник: Getty Images

Его заменил 19-летний Лоренцо Торриани. Нельзя сказать, что он сыграл плохо, но свой мяч он тоже получил.

На 67-й минуте подопечные Арне Слота убежали в контратаку, Коди Гакпо прострелил вдоль ворот, а Доминик Собослаи удачно подставил колено.

Даже после этого Милан не особо-то и проснулся. Ливерпуль же просто довел матч до финального свистка, который зафиксировал его волевую, но уверенную победу со счетом 3:1.

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Статистика матча Милан - Ливерпуль первого тура основной части Лиги чемпионов

Милан - Ливерпуль 1:3
Голы: Пулишич, 3 - Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаи, 67.

Ожидаемые голы (xG): 0.60 - 2.64
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 7 - 19
Удары в створ: 2 - 10
Фолы: 9 - 11

Милан: Меньян (Торриани, 51) - Калабрия (Эмерсон, 69), Павлович, Томори (Габбия, 84), Эрнандес - Фофана, Лофтус-Чик (Абрахам, 69), Пулишич, Рейндерс, Леау - Мората (Окафор, 84).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 79), ван Дейк, Конате, Цимикас - Гравенберх, Мак Аллистер (Эндо, 90+2), Салах (Кьеза, 90+2), Собослаи, Гакпо (Диас, 68) - Жота (Нуньес, 68).

Предупреждения: Калабрия, Фофана - Мак Аллистер, Конате.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Милан

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