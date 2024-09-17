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Ювентус - ПСВ 3:1: обзор матча и результат игры 17.09.2024

Туринский клуб не дотерпел одну минуту, чтобы завершить поединок "сухим" разгромом оппонента.
Вчера, 21:45
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Во вторник, 17 сентября, в Турине стартовала первая в истории Лиги чемпионов основная часть. В первой игре вечера сошлись местный Ювентус и ПСВ.

Один из вопросов, который интересовал болельщиков, заключался в том, кто же станет автором дебютного гола основной части.

Этим игроком уже в первом тайме стал Кенан Йылдыз, записавший на свой счет прекрасный удар в дальний  верхний угол.

Спустя всего семь минут счет в игре снова поменялся. В этот раз отличился Вестон Маккенни, который с близкого расстояния "расстрелял" вратаря гостей.

Источник: Getty Images

И если в первые 45 минут нидерландский коллектив еще пытался навязать итальянцум борьбу, то после перерыва они практически ничего не создали.

К тому же, на старте второго тайма счет был доведен до разгромного: "старая синьора" отобрала мяч на половине поля соперника и убежала в контратаку, которая завершилась голом Нико Гонсалеса.

И лишь на последней минуте добавленного времени ПСВ отыграл один мяч усилиями Исмаэля Сайбари.

Ювентус стартовал с уверенной победы и теперь готовится сыграть с РБ Лейпциг в октябре. А на ПСВ ждет домашняя игра со Спортингом.

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Статистика матча Ювентус - ПСВ первого тура основной части Лиги чемпионов

Ювентус - ПСВ 3:1
Голы: Йылдыз, 21, Маккенни, 27, Гонсалес, 52 - Сайбари, 90+3.

Ожидаемые голы (xG): 2.57 - 0.99
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 7 - 6

Ювентус: Ди Грегорио - Калюлю, Гатти (Данилу, 57), Бремер, Камбьясо - Локателли (Тюрам, 57), Маккенни (Луис, 75), Гонсалес (Веа, 69), Копмейнерс, Йылдыз (Фаджоли, 69) - Влахович.

ПСВ: Дроммел - Ледесма (Нагало, 86), Фламинго, Боскальи, Дамс (Жуниор, 77) - Схаутен, Тил (Ланг, 62), Верман (Сайбари, 62) - Бакайоко, де Йонг (Пепи, 77), Тильман.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСВ

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