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Юный талант Ювентуса - автор первого в истории гола основной части Лиги чемпионов

Кенан Йылдыз навсегда вписал свое имя в историю обновленного еврокубка.
Сегодня, 20:21
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

Во вторник, 17 сентября, стартовала первая в истории Лиги чемпионов основная часть турнира, которая призвана заменить традиционный групповой этап.

Честь поучаствовать в дебютном матче обновленного формата выпала Ювентусу и ПСВ (и параллельно Янг Бойз и Астон Вилле).

И именно в Турине состоялся первый гол нового формата, а его автором стал игрок "старой синьоры" Кенан Йылдыз.

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На 21-й минуте поединка 19-летний турок получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную и нанес красивый обводящий удар в дальний верхний угол.

Видео гола Кенана Йылдыза:

Для Йылдыза это первый гол в сезоне: ранее в четырех матчах Серии А он отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСВ

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Юный талант Ювентуса - автор первого в истории гола основной части Лиги чемпионов
Юный талант Ювентуса - автор первого в истории гола основной части Лиги чемпионов

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