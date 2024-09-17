Юный талант Ювентуса - автор первого в истории гола основной части Лиги чемпионов
Во вторник, 17 сентября, стартовала первая в истории Лиги чемпионов основная часть турнира, которая призвана заменить традиционный групповой этап.
Честь поучаствовать в дебютном матче обновленного формата выпала Ювентусу и ПСВ (и параллельно Янг Бойз и Астон Вилле).
И именно в Турине состоялся первый гол нового формата, а его автором стал игрок "старой синьоры" Кенан Йылдыз.
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На 21-й минуте поединка 19-летний турок получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную и нанес красивый обводящий удар в дальний верхний угол.
Видео гола Кенана Йылдыза:
Для Йылдыза это первый гол в сезоне: ранее в четырех матчах Серии А он отметился двумя результативными передачами.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.
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