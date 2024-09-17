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Наставник Ювентуса высказался о новом формате Лиги чемпионов

Тьяго Мотте нравится обновление турнира.
Сегодня, 14:59
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Наставник туринского Ювентуса Тьяго Мотта поделился мыслями об обновленном формате Лиги чемпионов.

По словам итальянского специалиста, ему нравится возможность сыграть со многими командами и научиться новому.

«Мы гордимся возможностью играть в этом турнире, рады играть дома. С нетерпением жду этот захватывающий матч. Должны показать хороший футбол ради себя самих и наших болельщиков.

Мне нравится новый формат Лиги чемпионов. Мы сыграем со многими командами. Это радует, потому что мы сможем научиться и узнать что-то новое», - сказал Мотта

В первом туре обновленного формата, где 36 команд сыграют 8 матчей, и расположатся по их итогам согласно результатов в единой турнирной таблице, Ювентус сыграет с

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ювентус

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