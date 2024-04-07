Агент форварда Манчестер Юнайтед предложил услуги игрока Интеру

Марсьяль может перебраться в Италию.

Форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль хотел бы перейти итальянский топ-клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ввиду того, что у игрока заканчивается этим летом контракт с манкунианцами, его агент связался с представителями Интера, чтобы предложить "нерадзурри" услуги футболиста.

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Данный вариант будет рассматриваться лишь в том случае, если итальянскому коллективу удастся списаться в свой бюджет. Клуб уже договорился о переходе форварда Порту Мехди Тареми.

В текущем сезоне на счету 28-летнего француза всего один гол в 13-ти матчах АПЛ.

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