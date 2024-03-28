Манчестер Юнайтед хочет усилить линию атаки игроком Реала

Хоселу может перебраться к манкунианцам.

Манчестер Юнайтед продолжает искать недорогие варианты усиления глубины атаки.

Как сообщает Relevo, представители манкунианцев провели в Испании несколько встреч, среди которых встреча с представителями Реала.

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По информации источника, обсуждался возможный переход в стан "красных дьяволов" 34-летнего Хоселу, который сейчас выступает за "сливочных" на правах аренды, но по завершению сезона будет активирована опция его выкупа у Эспаньола.

Основной преградой для этого трансфера является сам испанский форвард, который сейчас "проживает свою мечту" и хочет наслаждаться пребыванием в коллективе Карло Анчелотти и в следующем сезоне.

Отметим, что в текущем сезоне Хоселу провел 38 матчей, забив 13 голов и отдав 3 ассиста.

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