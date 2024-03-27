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Манчестер Юнайтед намерен связаться с главным тренером середняка АПЛ

Гарри О'Нил может войти в новый тренерский штаб манкунианцев.
Вчера, 22:15
Гарри О'Нил / Getty Images
Гарри О'Нил / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает назначение Гарри О'Нила, пишет ESPN.

Манкунианский клуб планирует в ближайшее время провести со специалистом переговоры, однако есть один интересный нюанс.

Считается, что МЮ не будет предлагать О'Нилу кресло главного тренера, на текущий момент главным кандидатом считается Гарет Саутгейт.

А вот какое место в новом тренерском штабе займет текущий тренер Вулвс неизвестно. Зато известно, что англичанин уже был проинформирован об интересе к нему со стороны МЮ.

В нынешнем сезоне АПЛ Вулверхэмптон под руководством Гарри О'Нила находится на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 41 балл в 28 матчах.

Ранее также сообщалось, что не только главный тренер интересен МЮ в стане "волков".

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