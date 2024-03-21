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Ман Юнайтед нацелился на дуэт из Вулверхэмптона

Жоау Гомеш и Педро Нету могут оказаться в стане манкунианцев.
Сегодня, 12:59
Педро Нету и Жоау Гомеш / Getty Images
Педро Нету и Жоау Гомеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед летом планирует избавиться от Каземиро и Антони, заменив их новыми игроками.

Как сообщает Дэвид МакДонелл, манкунианцы нашли замену обоим футболистам в Вулверхэмптоне. Каземиро должен заменить его соотечественник Жоау Гомеш, за которым скауты МЮ наблюдали несколько раз, в частности, на матче Вулвз с Фулхэмом, где команда Гари О'Нила победила 2:1.

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Отмечается, что "волки" уже ищут того, кто придет в клуб на место Гомеша, ведь смирились с его летней продажей.

Антони, в свою очередь, должен был бы заменить португалец Педро Нету, за которым также охотятся Ливерпуль и Тоттенхэм. В сумме оба игрока могут обойтись "красным дьяволам" примерно в 90 млн фунтов.

В текущем сезоне Гомеш провел 28 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист. Что касается Нету, то на его счету 23 игры, где он забил 3 мяча и сделал 11 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон манчестер юнайтед

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