Саутгейт - фаворит Рэтклиффа на место тен Хага в Манчестер Юнайтед

Последний раз англичанин работал в клубном футболе 15 лет назад.

Новый владелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф занимается перестройкой спортивной части клуба.

Планы миллиардера могут повлиять на главного тренера команды Эрика тен Хага, у которого нет гарантий, что он останется на своем месте по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Mirror, если же дело все-таки дойдет до увольнения тен Хага, главным фаворитом на пост главного тренера манкунианцев будет нынешний наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.

По информации источника, Саутгейт является личным претендентом Рэтклиффа.

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Контракт тренера с английской Федерацией футбола закончится после чемпионата Европы-2024. Стоит отметить, что последний раз 53-летний специалист работал на клубном уровне 15 лет назад - он провел три года во главе Мидлсбро (2006 - 2009).

Сам Саутгейт выражал желание продлить согла-шение, однако он также признал, что его будущее будет решать уже по итогам турнира и того, как там выступит английская сборная.

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