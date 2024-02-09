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Саутгейт: Мое будущее во главе сборной Англии решится после Евро-2024

От результата турнира будет зависеть, останется ли тренер на своей должности или нет.
Вчера, 22:42
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Гарет Саутгейт возглавляет сборную Англию с 2016 года, и его контракт подойдет к концу по завершению чемпионата Европы-2024.

По словам самого 53-летнего наставника, его будущее решится уже по итогам будущего турнира.

"Все просто: посмотрим, как пройдет лето. Я знаю, чего мы способны достичь. Я знаю, каким будет мой собственный критерий успеха, и после этого я больше ни о чем не думаю. Моя единственная цель – попытаться выиграть турнир для Англии", - цитирует тренера Eurosport.

"Мы должны показывать хорошую игру, и я должен принимать лучшие решения для всех. Я не смогу принять это решение до турнира. Если бы мы решили вопрос с контрактом раньше, это нанесло бы вред нашему выступлению — несмотря на то, какое решение мы бы приняли".

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Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года сборная Англии сыграет против Словении, Дании и Сербии.

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