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Клопп рассказал, когда Салах сможет вернуться к тренировкам Ливерпуля

Уже совсем скоро у фанатов "красных" может появиться повод для радости.
Вчера, 21:24
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о ситуации с травмой Мохамеда Салаха.

По словам немецкого наставника, 31-летний вингер может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе.

"Мо двигается в правильном направлении. Мы надеемся - но мы не знаем наверняка - что он сможет присоединиться к тренировочному процессу на следующей неделе", - цитирует тренера Sky Sports.

"Если вы спросите его, он скажет о следующей неделе. Сейчас он набирает обороты, но это позитивные обороты. Возвращение состоится на следующей неделе или через неделю. Если вы спросите его, это будет на следующей неделе!".

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Ранее Юрген Клопп высказался против потенциального нововведения в футболе в виде синей карточки, которая будет наказывать игроков на десять минут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах

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