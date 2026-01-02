Винус получила wild card на Australian Open

Винус Уильямс примет участие в Australian Open по wild card.

Она сыграет на этом турнире впервые с 2021 года. 45-летняя американка получила приглашение в основную сетку турнира в Хобарте, который пройдет с 12 по 17 января.

Стоит отметить, что ее участие в этом турнире сделает ее самой возрастной теннисисткой, сыгравшей в основной сетке Australian Open. Напомним, что она дважды выходила в финал этого турнира - в 2003 и 2017 годах.

Ранее она также получила wild card на турнир в Окленде (5-11 января).

В пятницу, 2 января, стартует квалификация WTA500 в Брисбене, в которой примет участие украинская теннисистка.

