Калинина стартует в квалификации WTA500 в Брисбене

Украинка сыграет с Бондарь, которую уже обыгрывала дважды.
Сегодня, 10:13       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Ангелина Калинина примет участие в турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В первом круге отбора в основную сетку украинской теннисистке предстоит сыграть против представительницы Венгрии Анны Бондарь.

Напомним, что эта встреча станет для них третьей. В 2023 году Калинина одержала победу со счетом 6:1, 6:1, а летом 2022 года украинка снова была сильнее — 4:6, 6:2, 6:4.

Сам матч пройдет в пятницу, 2 января.

К слову, квартет украинок выступит в парном разряде Australian Open.

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

