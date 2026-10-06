Гутцайт объяснил, почему Бубка все еще не исключен из НОК
Переизбранный президент НОК Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему из комитета все еще не исключили Сергея Бубку, сообщает Суспильне.
Напомним, что бывшего президента НОК и его брата Василия обвиняют в тесных связах с росиянами.
При этом Бубка продолжает оставаться членом исполкома НОК. По словам Гутцайта, его невозможно исключить из-за МОК.
Он является членом Международного олимпийского комитета. Согласно уставу и Хартии МОК Сергей Назарович Бубка, как член МОК, автоматически становится членом исполкома Национального олимпийского комитета.
Хочу объяснить людям, что эта Хартия — конституция Международного олимпийского комитета. Если мы исключим его из исполкома по каким-либо причинам, мы нарушим Хартию МОК. За это Национальный олимпийский комитет Украины могут лишить флага и применить другие санкции
Ранее также сообщалось, что МОК назвал страны-претенденты на проведение Олимпийских игр-2036.
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