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Гутцайт объяснил, почему Бубка все еще не исключен из НОК

Функционер находится под защитой МОК.
Сегодня, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Сергей Бубка / Getty Images
Сергей Бубка / Getty Images

Переизбранный президент НОК Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему из комитета все еще не исключили Сергея Бубку, сообщает Суспильне.

Напомним, что бывшего президента НОК и его брата Василия обвиняют в тесных связах с росиянами.

При этом Бубка продолжает оставаться членом исполкома НОК. По словам Гутцайта, его невозможно исключить из-за МОК.

Он является членом Международного олимпийского комитета. Согласно уставу и Хартии МОК Сергей Назарович Бубка, как член МОК, автоматически становится членом исполкома Национального олимпийского комитета.

Хочу объяснить людям, что эта Хартия — конституция Международного олимпийского комитета. Если мы исключим его из исполкома по каким-либо причинам, мы нарушим Хартию МОК. За это Национальный олимпийский комитет Украины могут лишить флага и применить другие санкции

Ранее также сообщалось, что МОК назвал страны-претенденты на проведение Олимпийских игр-2036.

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