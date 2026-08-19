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Садурская стала чемпионкой мира по погружении с постоянным весом

Украинка выиграла дебютную медаль в этой дисциплине.
Сегодня, 11:35       Автор: Андрей Безуглый
Екатерина Садурская / CMAS
Екатерина Садурская / CMAS

Украинская фридайверка Катерина Садурская стала чемпионкой мира.

В Гондурасе стартовал чемпионат мира по фридайвингу, а первым соревнованием стал CWT - погружение с постоянным весом в ластах. В нем принимали участие две украинки - Катерина Садурская и Наталья Жаркова.

Садурская заявила глубину в 108 метров, успешно ее реализовала и легко выиграла золотую медаль.

Интересно, что лишь две соперницы украинки заявили большую глубину. Итальянка Алессия Зеккини и Наталья Жаркова заявили 121 м, первая не сумела добраться, а вторая потеряла сознание после всплытия и результат не был засчитан.

Таким образом Садурская впервые в карьере выиграла медаль по CWT. Ранее украинка становилась чемпионкой мира по свободному погружению и погружению с постоянным весом без ласт.

Ранее также сообщалось, что Никита Шеремет стал чемпионом Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Екатерина Садурская

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