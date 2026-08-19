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Футбол

Аль-Хиляль решил расстаться с Нуньесом

Уругваец может присоединится к новичку лиги.
Сегодня, 10:50       Автор: Андрей Безуглый
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Форвард Аль-Хиляля Дарвин Нуньес, вероятно, покинет клуб, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что уругваец перешез из Ливерпуля за 53 млн евро, но и в Саудовской Аравии не сумел вернуть свою форму.

В прошлом сезоне Нуньес отличился лишь девятью голами в чемпионате.

В итоге Аль-Хиляль сейчас ведет переговоры с новичком лиги Аль-Дирией о трансфере форварда за 20 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Аль-Хиляль пытается подписать другого форварда из Европы.

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