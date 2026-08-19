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Футбол

Еще одна крупная европейская федерация не поддержит Инфантино

Франция пока еще официально не решилась.
Сегодня, 10:00       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Федерация футбола Франции (FFF) откажется от поддержки Джанни Инфантино, утверждает L’Equipe.

Напомним, что пока FFF не объявляла свою официальную позицию, однако ряд журналистов утверждал, что президент федерации Филипп Диалло поддерживает Инфантино.

По данным же издания, Диалло решил не голосовать за текущего президента ФИФА. В сентябре функционер созовет заседания исполкома, на котором будет принято официальное решение.

Однако уже сейчас источники убеждены, что FFF не поддержит Инфантино как минимум "в текущих обстоятельствах".

Ранее также сообщалось, что ФИФА уволила чиновника за критику Инфантино.

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