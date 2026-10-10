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Уайлдер договорился с другим соперником вместо Усика

Американский экс-чемпион выступит в рамках боксерского шоу Фьюри - Джошуа.
Сегодня, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер договорился о бое против обладателя поясов The Ring и Zuffa Boxing в тяжелом весе Джея Опетаи после срыва переговоров о поединке с Александром Усиком.

Журналист Дэн Рафаэль сообщил со ссылкой на слова менеджера американца Шелли Финкеля, что "Бронзовый бомбардировщик" принял предложение на встречу в ринге с австралийским боксером.

Читай также: Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились

Бой должен состояться 11 декабря в рамках вечера бокса Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

"Я поговорил с менеджером Деонтея Уайлдера Шелли Финкелем. Он сообщил, что они приняли предложение о бое Уайлдера с Джеем Опетаей (в супертяжелом весе) в соглавном событии вечера бокса Фьюри - Джошуа, и теперь ждут подтверждения, что поединок состоится. Также велись переговоры о возможном бое Уайлдера с чемпионом WBA Муратом Гассиевым", - написал Рафаэль в сети Х.

Напомним, что боксерское шоу Фьюри - Джошуа пройдет 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс.

Ранее менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Усиком.

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