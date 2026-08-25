Манчестер Юнайтед объявил о трансфере талантливого хавбека

Манчестер Юнайтед официально представил Карлоса Балеба.

Манкунианцы подписали 22-летнего камерунца из Брайтона за 65+5 млн фунтов.

Сам же полузащитник поставил подпись под контрактом до 2031 года с опцией продления еще на сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне Балеба провел 35 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Челси все еще ищет вариант для Михаила Мудрика.

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