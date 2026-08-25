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Футбол

Сабах впервые в истории вышел в Лигу чемпионов

Азербайджанский клуб обыграл Хапоэль.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Сабах - Хапоэль / Getty Images
Сабах - Хапоэль / Getty Images

Сабах впервые в свой истории сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

Азербайджанский клуб пробился в главный еврокубок через квалификацию.

В финале Сабах сначала уступил Хапоэлю, но в домашнем ответном матче азербайджанцы разгромили соперника 5:2.

Напомним, что Сабах был основан в 2017 году, лучшим результатом команды на международной арене был финал квалификации Лиги конференций.

Ранее также сообщалось, что Шахтер нашел домашнюю арену для Лиги чемпионов.

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