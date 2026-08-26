Манчестер Сити представил нового полузащитника

Манчестер Сити официально представил Аюба Буадди.

Английский клуб выложил за звезду сборной Марокко 95+5 млн евро, а сам игрок подписал контракт до 2031 года.

Напомним, что Буадди считается одним из главных талантов поколения, потому кроме Сити на него претендовал почти все европейские клубы.

А сумма, уплаченная за марокканца, в итоге стала рекордом для АПЛ среди тинейджеров.

Ранее также Манчестер Юнайтед тоже подписал нового хавбека.

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