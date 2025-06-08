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Двалишвили задушил О'Мэлли и впервые выиграл в UFC сабмишином

Грузин второй раз одолел соперника.
Сегодня, 08:08       Автор: Василий Войтюк
Двалишвили и О'Малли / Getty Images
Двалишвили и О'Малли / Getty Images

В американском Ньюарке состоялся турнир UFC 316, главным боем которого стало противостояние в рамках легчайшего веса между Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О'Мэлли.

Двалишвили начал бой увереннее, хотя первый раунд и был больше для того, чтобы присмотреться. 

Чем дальше, тем больше Мераб пытался атаковать, а в третьем раунде сумел повалить О'Мэлли  и продолжить борьбу внизу.

В какой-то момент грузин перешел в атаку и сумел задушить опонента так, что тот вынужден был сдаться.

Мераб Двалишвили - Шон О'Мэлли, победа сабмишином

Напомним, что около месяца назад Украинец Сидей одержал победу в UFC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Мераб Двалишвили

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