Двалишвили задушил О'Мэлли и впервые выиграл в UFC сабмишином
Грузин второй раз одолел соперника.
В американском Ньюарке состоялся турнир UFC 316, главным боем которого стало противостояние в рамках легчайшего веса между Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О'Мэлли.
Двалишвили начал бой увереннее, хотя первый раунд и был больше для того, чтобы присмотреться.
Чем дальше, тем больше Мераб пытался атаковать, а в третьем раунде сумел повалить О'Мэлли и продолжить борьбу внизу.
В какой-то момент грузин перешел в атаку и сумел задушить опонента так, что тот вынужден был сдаться.
Мераб Двалишвили - Шон О'Мэлли, победа сабмишином
Напомним, что около месяца назад Украинец Сидей одержал победу в UFC.
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