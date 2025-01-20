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Двалишвили заработал солидную сумму за избиение россиянина

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории получил неплохие деньги за победу над умаром нурмагомедовым.
Сегодня, 19:24
Мераб Двалишвили / Getty Images
Мераб Двалишвили / Getty Images

Стало известно, сколько Мераб Двалишвили заработал за успешную защиту титула элитного бойцовского чемпионата. Грузин обогатился на 500 тысяч долларов, сообщает Forbes.

Тем временем его оппонент получил всего 100 тысяч "зеленых". Двалишвили также заработает дополнительные средства. Его ждут бонусы за продажу PPV-трансляций поединка.

Грузинский боец ​​победил нурмагомедова судейским решением (48:47, 48:47, 49:46). Двалишвили одержал 12-ю победу подряд после поражений Фрэнки Саэнса и Рики Симона более 6 лет назад. Зато россиянин потерпел первое поражение в октагоне.

Напомним, ранее Роналду обошел Месси в рейтинге доходовот рекламы.

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