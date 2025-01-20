Роналду дороже Месси: раскрыты доходы футболистов на рекламе

В десятку рейтинга вошли два игрока, которые завершили карьеру.

Футболисты имеют заработок, находясь на контрактах с футбольными клубами, а также получают прибыл со своих социальных сетей.

Компания Game Set & Match опубликовала доходы известных футболистов, которые они получают благодаря рекламе в Instagram.

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Рейтинг возглавил капитан сборной Португалии Криштиану Роналду – один пост приносит ему 1,4 млн евро.

На втором месте идет аргентинец Лионель Месси (1,1 млн евро), а тройку лучших по этому показателю замкнул Неймар, который зарабатывает 615 тысяч евро за каждый рекламный пост в Instagram.

Дэвид Бекхэм и Роналдиньо, которые завершили карьеру, идут на пятом и шестом месте.

В текущем сезоне Роналду провел 21 матч за Ан-Наср во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой.

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