Болельщик выиграл солидную сумму благодаря дублю Нуньеса - фанат поставил всего 10 фунтов

В рамках 22-го тура чемпионата Англии Ливерпуль провел выездной поединок против Брентфорда.

До последних минут матча "мерсисайдцы" не могли взломать оборону соперника. Это удалось сделать Дарвину Нуньесу, который забил дважды в компенсированное время ко второму тайму.

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Один из болельщиков Ливерпуля опубликовал скриншот ставок, которые он сделал на игру.

Фанат поставил 10 фунтов на то, что Нуньес не только получит желтую карточку в матче против Брентфорда, но и забьет два или более голов в матче - коэффициент на эту ставку составил 180/1.

В итоге игрок получил 1810 фунтов. Кроме того, он сделал ставку на то, что Нуньес забьет гол и получит желтую карточку. На это он поставил 20 фунтов и выиграл 520.

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