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Новый контракт Гвардиолы с Манчестер Сити мог спровоцировать его развод с женой

Решение тренера остаться в Англии стало точкой в отношениях супругов.
Вчера, 23:11
Хосеп Гвардиола и Кристина Серра / Getty Images
Хосеп Гвардиола и Кристина Серра / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола развелся со своей женой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни.

По утверждению журналистов, причиной такого решения супругов стало продление 54-летним специалистом контракта с английским клубом - в конце ноября прошлого года он подписал с "горожанами" новое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

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Как сообщает The Sun, незадолго до этого Гвардиола прилетел в Барселону в октябре и имел очень серьезный разговор со своей женой. Об этом рассказал официант любимого ресторана тренера в столице Каталонии Bodega Sepulveda.

"Он пришел с женой около трех месяцев назад. Они сидели в углу, и все между ними выглядело немного напряженным. Он живо говорил. Мы все были в шоке, когда услышали, что они развелись", - заявил работник заведения.

Многие ожидали, что Гвардиола покинет Манчестер Сити после девяти успешных лет, но, как утверждают испанские журналистки Лаура Фа и Лорена Васкес, его решение остаться стало причиной развода с супругой.

"Она приняла решение, когда он решил продлить свой контракт с Манчестер Сити, потому что в предыдущие месяцы Пеп готовился к тому, что уйдет из клуба.

Мы знаем, что одной из его целей было переехать в Объединенные Арабские Эмираты. Окружающие начали с ним прощаться, потому что он не собирался продлевать контракт. Намерение не подписывать новое соглашение помогло ему сблизиться с супругой.

Но когда он решил остаться и продлить контракт, Кристина решила, что этого достаточно, и именно она решила расторгнуть брак.

Это было тщательно обдуманное решение, которое пара обсуждала в течение нескольких месяцев. Они продолжают поддерживать теплые и нежные отношения. Больше никто в этом не задействован. Третьих лиц нет", - приводит издание слова журналисток.

Ранее сообщалось, что Гвардиола после развода покинул особняк, который оценивают в 8,5 миллионов фунтов.

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