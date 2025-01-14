Гвардиола разводится с супругой после 30 лет совместной жизни
Испанец испытывает проблемы в личной жизни.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и его жена Кристина Серра приняли решение расстаться. Об этом сообщило издание Sport.es.
По информации источника, это решение пара приняла еще в декабре 2024 года.
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Гвардиола и Серра попросили своих близких не разглашать эту информацию.
Причина развода пары не разглашаются. Отмечается, что решение было принято совместно.
У Гвардиолы и Серры есть трое детей – 24-летняя Мария, 22-летний Мариус и 17-летняя Валентина.
Напомним, футболист сборной Украины сделал предложение своей девушке.
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