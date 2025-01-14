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Гвардиола разводится с супругой после 30 лет совместной жизни

Испанец испытывает проблемы в личной жизни.
Сегодня, 00:50
Хосеп Гвардиола с супругой / Getty Images
Хосеп Гвардиола с супругой / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и его жена Кристина Серра приняли решение расстаться. Об этом сообщило издание Sport.es.

По информации источника, это решение пара приняла еще в декабре 2024 года. 

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Гвардиола и Серра попросили своих близких не разглашать эту информацию.

Причина развода пары не разглашаются. Отмечается, что решение было принято совместно.

У Гвардиолы и Серры есть трое детей – 24-летняя Мария, 22-летний Мариус и 17-летняя Валентина.

Напомним, футболист сборной Украины сделал предложение своей девушке.

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