Футболист сборной Украины сделал предложение своей девушке
Таловеров вскоре покинет ряды холостых.
Защитник сборной Украины Максим Таловеров вскоре станет женатым человеком.
24-летний футболист сделал предложение своей возлюбленной Елизавете.
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Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором и рассказала про важное событие.
Елизавета на фотографиях позировала с букетом розовых роз и кольцом на безымянном пальце.
"Большие новости! Пацаны, не отписывайтесь", – подписала публикацию Елизавета.
Напомним, беременная жена звезды Арсенала подверглась оскорблениям в социальных сетях.
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