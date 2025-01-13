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Футболист сборной Украины сделал предложение своей девушке

Таловеров вскоре покинет ряды холостых.
Сегодня, 18:08
Максим Таловеров c невестой / Instagram
Максим Таловеров c невестой / Instagram

Защитник сборной Украины Максим Таловеров вскоре станет женатым человеком.

24-летний футболист сделал предложение своей возлюбленной Елизавете. 

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Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором и рассказала про важное событие.

Елизавета на фотографиях позировала с букетом розовых роз и кольцом на безымянном пальце.

"Большие новости! Пацаны, не отписывайтесь", – подписала публикацию Елизавета.

Напомним, беременная жена звезды Арсенала подверглась оскорблениям в социальных сетях.

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