Гвардиола после развода покинул особняк, который оценивают в 8,5 миллионов фунтов
В дома в Барселоне будет проживать бывшая супруга.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола разошелся с женой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни.
Как сообщает Daily Mail, испанский специалист вынужден будет покинуть свой роскошный дом в Барселоне стоимостью в 8,5 млн фунтов.
Теперь в этом доме будет проживать бывшая супруга тренера.
Ранее в этом доме проживал бывший футболист Барселоны Рафаэль Маркес, но в 2021 году Гвардиола купил этот дом.
Напомним, Лацио уволил дрессировщика орла, который опубликовал в соцсети свой половой орган.
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