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Гвардиола после развода покинул особняк, который оценивают в 8,5 миллионов фунтов

В дома в Барселоне будет проживать бывшая супруга.
Сегодня, 16:15
Хосеп Гвардиола с бывшей супругой / Getty Images
Хосеп Гвардиола с бывшей супругой / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола разошелся с женой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни.

Как сообщает Daily Mail, испанский специалист вынужден будет покинуть свой роскошный дом в Барселоне стоимостью в 8,5 млн фунтов.

Теперь в этом доме будет проживать бывшая супруга тренера.

Ранее в этом доме проживал бывший футболист Барселоны Рафаэль Маркес, но в 2021 году Гвардиола купил этот дом.

Напомним, Лацио уволил дрессировщика орла, который опубликовал в соцсети свой половой орган.

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