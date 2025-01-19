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Грузинский чемпион защитил свой титул в бою с россиянином

Мераб Двалишвили прервал победную серию нурмагомедова.
Сегодня, 07:58
Мераб Двалишвили / Getty Images
Мераб Двалишвили / Getty Images

В ночь на воскресенье, 19 января, на UFC 311 состоялся титульный поединок в легчайшем весе между грузинским чемпионом Мерабом Двалишвили и росиянином умаром нурмагомедовым.

Бой продлился все пять раундов. Первые два раунда были довольно равными, а начиная с третьего грузинский чемпион наконец сумел перехватить инициативу.

Двалишвили удалось быстро измотать соперника, и в последних двух раундах росиянин уже мало что мог противопоставить грузинскому бойцу.

Закономерный итог - победа единогласным решением судей 48-47, 48-47, 49-46.

Для Двалишвили это первая защита титула с тех пор, как он отобрал его у Шона О’Мэлли в сентябре прошлого года. А у нурмагомедова первое поражение в ММА после серии из 17-ти побед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мераб Двалишвили

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