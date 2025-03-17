Ловчинский и Абдураимов - чемпионы Украины по боксу: все призеры первенства

В Одессе с 9 по 16 марта проходил чемпионат Украины по боксу. В течение турнира разыграли 25 комплектов наград в разных весовых категориях среди женщин и мужчин.

Участниками соревнований стали 135 мужчин и 69 женщин. 13 комплектов наград было разыграно среди боксеров и 12 среди боксерок.

Также федерация бокса Украины впервые в истории соревнований установила призовой фонд в размере 1 млн гривен

Победителями у мужчин стали, в частности, Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдураимов, которые представляли Украину на Олимпийских Играх в 2024 году.

Среди женщин золото получили: чемпионка Европы-2022 Мария Ловчинская, бронзовый призер чемпионата Европы в 2022 Анастасия Черноколенко и Анна Охота, которая становилась вице-чемпионкой мира в 2018.

Все призеры чемпионата Украины по боксу

Мужчины

Золотые медалисты: Андрей Ефимович (до 48 кг), Сийовуш Мухаммадиев (до 51 кг), Эльмир Набиев (до 54 кг), Олег Чулячеев (до 57 кг), Айдер Абдураимов (до 60 кг), Даниил Заморило (до 63,5 кг), Эльвин Алиев (до 67 кг), Юрий Захареев (до 71 кг), Максим Зиневич (до 75 кг), Матвей Ражба (до 80 кг), Даниил Жасан (до 86 кг), Богдан Толмачев (до 92 кг), Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг)

Андрей Ефимович (до 48 кг), Сийовуш Мухаммадиев (до 51 кг), Эльмир Набиев (до 54 кг), Олег Чулячеев (до 57 кг), Айдер Абдураимов (до 60 кг), Даниил Заморило (до 63,5 кг), Эльвин Алиев (до 67 кг), Юрий Захареев (до 71 кг), Максим Зиневич (до 75 кг), Матвей Ражба (до 80 кг), Даниил Жасан (до 86 кг), Богдан Толмачев (до 92 кг), Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг) Серебряные медалисты : Андрей Лопушенко (до 48 кг), Максим Рудик (до 51 кг), Дмитрий Колесниченко (до 54 кг), Михаил Дзязько (до 57 кг), Максим Власюк (до 60 кг), Никита Погожий (до 63,5кг), Даниил Лозан (до 67кг), Бозорбой Матякубов (до 71 кг), Вячеслав Бригаденко (до 75 кг), Павел Ильюша (до 80 кг), Павел Мичковский (до 86 кг), Евгений Павловский (до 92 кг), Василий Ткачук (свыше 92 кг)

: Андрей Лопушенко (до 48 кг), Максим Рудик (до 51 кг), Дмитрий Колесниченко (до 54 кг), Михаил Дзязько (до 57 кг), Максим Власюк (до 60 кг), Никита Погожий (до 63,5кг), Даниил Лозан (до 67кг), Бозорбой Матякубов (до 71 кг), Вячеслав Бригаденко (до 75 кг), Павел Ильюша (до 80 кг), Павел Мичковский (до 86 кг), Евгений Павловский (до 92 кг), Василий Ткачук (свыше 92 кг) Бронзовые медалисты: Богдан Ганжа (до 48 кг), Никита Курдюков и Владислав Гаврилюк (до 51 кг), Владислав Кондратюк и Иса Тагиев (до 54 кг), Владислав Стась и Денис Роздольский (до 57 кг), Али Дагли и Мирослав Гончар (до 60 кг), Даниил Дрыжак и Максим Жигаров (до 63,5 кг), Игорь Христосов и Андрей Бришполец (до 67 кг), Дмитрий Куля и Ратмир Турчанинов (до 71 кг), Глеб Наддал и Богдан Трайнич (до 75 кг), Никита Засенок и Максим Кофан (до 80 кг), Александр Магамедов и Ашот Кочарян (до 86 кг), Богдан Градов и Рамазан Муслимов (до 92 кг), Андрей Халецкий и Вячеслав Гаврилюк (свыше 92 кг).

Женщины

Золотые медалистки: Анна Охота (до 48 кг), Алена Унковская (до 50 кг), Полина Палванова (до 52 кг), Виктория Шкеул (до 54 кг), Дарья-Ольга Гутарина (до 57 кг), Татьяна Довгаль (до 60 кг), Анна Охрей (до 63 кг), Наталья Меринова (до 66 кг), Анастасия Черноколенко (до 70 кг), Ольга Пилипчук (до 75 кг), Ирина Луцак (до 81 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг)

Анна Охота (до 48 кг), Алена Унковская (до 50 кг), Полина Палванова (до 52 кг), Виктория Шкеул (до 54 кг), Дарья-Ольга Гутарина (до 57 кг), Татьяна Довгаль (до 60 кг), Анна Охрей (до 63 кг), Наталья Меринова (до 66 кг), Анастасия Черноколенко (до 70 кг), Ольга Пилипчук (до 75 кг), Ирина Луцак (до 81 кг), Мария Ловчинская (свыше 81 кг) Серебряные медалистки: Ольга Шалимова (до 48 кг), Ярослава Маринчук (до 50 кг), Диана Петренко (до 52 кг), Инна Статкевич (до 54 кг), Кристина Ющук (до 57 кг), Марианна Басанец (до 60 кг), Юлия Филиппова (до 63 кг), Марина Шевченко (до 66 кг), Анастасия Саранюк (до 70 кг), Карине Айрапетян (до 75 кг), Раиса Пискун (до 81 кг), Полина Черненко (свыше 81 кг)

Ольга Шалимова (до 48 кг), Ярослава Маринчук (до 50 кг), Диана Петренко (до 52 кг), Инна Статкевич (до 54 кг), Кристина Ющук (до 57 кг), Марианна Басанец (до 60 кг), Юлия Филиппова (до 63 кг), Марина Шевченко (до 66 кг), Анастасия Саранюк (до 70 кг), Карине Айрапетян (до 75 кг), Раиса Пискун (до 81 кг), Полина Черненко (свыше 81 кг) Бронзовые медалистки: Анастасия Коваленко и София Турбинина (до 48 кг), Кира Дзюба и Татьяна Коб (до 50 кг), Диана Дзюба и Илона Стаднийчук (до 52 кг), Оксана Бондаренко и Божена Мельник (до 54 кг), Адриана Котович и Анастасия Лисинская (до 57 кг), Амина Абрамова и Вероника Корец (до 60 кг), Евгения Бондаренко и Татьяна Иванова (до 63 кг), Виктория Чередниченко и Любовь Окша (до 66 кг), Анастасия Молочко и Анастасия Кожемяко (до 70 кг), Марина Малеваная и Мария Боруца (до 75 кг), Ангелина Савенюк и Виктория Щербина (до 81 кг), Татьяна Шевченко и Карина Зверева (свыше 81 кг).

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Паркера призвал Усика не отказываться от боя с его подопечным .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!