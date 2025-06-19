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Футбол

Партнер Довбика может вернуться в родной клуб

Бока Хуниорс ведет переговоры с Леандро Паредесом.
Сегодня, 08:37       Автор: Андрей Безуглый
Леандро Паредес / Getty Images
Леандро Паредес / Getty Images

Хавбек Ромы Леандро Паредес может вернуться в родной клуб, пишет Фабрицио Романо.

Бока Хуниорс продвинулась в переговорах с римским клубом. Однак аргентинцы пока не спешат активировать клаусулу игрока.

30-летний хавбек имеет в своем контракте пункт об отступных в 3,5 млн евро, но пока Бока не пыталась его активировать.

Сейчас оба клуба ждут решения игрока, который в прошлом сезоне провел 33 матча за Рому. Как утверждается, аргентинец был бы рад вернуться в родной клуб.

Ранее также сообщалось, что лидер Ювентуса может сменить клуб.

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