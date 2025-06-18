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Футбол

Форвард Ювентуса выразил готовность перейти в другой клуб Серии А

Душан Влахович решил остаться в Италии, отклонив предложения из Саудовской Аравии.
Сегодня, 17:08       Автор: Игорь Мищук
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий Ювентуса Душан Влахович во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, но остаться в Италии.

Как сообщает журналист Николо Скира, 25-летний футболист заявил о своей готовности присоединиться к Милану.

Нападающий понимает, что не входит в планы "бьянконери", поэтому решил покинуть туринский клуб. Однако отмечается, что для "россонери" проблемой может стать высокая заработная плата серба.

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При этом сообщается, что форвард уже отклонил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, которые были готовы платить ему около 20 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Влахович, у которого остался год по контракту с Ювентусом, провел за туринцев во всех турнирах 41 матч, отличившись 15 голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского Реала Лука Модрич присоединится к Милану после Клубного чемпионата мира.

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