Модрич присоединится к Милану после Клубного чемпионата мира

Отыграв свой последний турнир за Реал, легенда "сливочных" завершит переход в новую команду.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич продолжит карьеру в Милане.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, после Клубного чемпионата мира-2025 хорватский хавбек пройдет медицинское обследование и завершит все формальности перехода в новую команду.

Читай также: Приемлемая цена, но есть проблема: Милан провел переговоры о покупке Зинченко

По информации источника, 39-летний футболист пока не подписывал никакого соглашения, поскольку хочет полностью сконцентрировать на выступлении за Реал на своем последнем турнире в составе "сливочных".

Ожидается, что хорват заключит с "россонери" контракт на один год с возможностью продления еще на сезон, а заработная плата игрока в итальянском клубе составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри, вернувшийся на пост тренера Милана, настаивает на покупке своего бывшего подопечного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!