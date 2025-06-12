Модрич присоединится к Милану после Клубного чемпионата мира
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич продолжит карьеру в Милане.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, после Клубного чемпионата мира-2025 хорватский хавбек пройдет медицинское обследование и завершит все формальности перехода в новую команду.
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По информации источника, 39-летний футболист пока не подписывал никакого соглашения, поскольку хочет полностью сконцентрировать на выступлении за Реал на своем последнем турнире в составе "сливочных".
Ожидается, что хорват заключит с "россонери" контракт на один год с возможностью продления еще на сезон, а заработная плата игрока в итальянском клубе составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри, вернувшийся на пост тренера Милана, настаивает на покупке своего бывшего подопечного.
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