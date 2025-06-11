Новый тренер Милана настаивает на покупке своего бывшего подопечного

Полузащитник Марселя и сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Милане.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в приглашении 30-летнего футболиста лично заинтересован Массимилиано Аллегри, который недавно вернулся на пост главного тренера "россонери" и хорошо знаком с возможностями французского хавбека, который с 2021 по 2024 год играл под его руководством в Ювентусе.

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Контракт Рабьо с Марселем рассчитан до лета 2026 года, но у игрока есть устная договоренность с руководством, что клуб не будет препятствовать его переходу, если он захочет сменить команду.

Впрочем, по информации источника, на данный момент сам футболист не изъявлял желания уйти, а во французском клубе видят в нем ключевого игрока на следующий сезон, но все же Аллегри не оставляет надежд, что его удастся переубедить.

В минувшем сезоне Рабьо провел за Марсель во всех турнирах 31 матч, отличившись десятью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее основной полузащитник Милана Тиджани Рейндерс был продан в Манчестер Сити.

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