Приемлемая цена, но есть проблема: Милан провел переговоры о покупке Зинченко

Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в Милане.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представитель итальянского клуба, приближенный к новому спортивному директору "россонери" Игли Таре, на этой неделе уже провел встречу с руководством "канониров", на которой обсудил потенциальный трансфер 28-летнего украинца.

Массимилиано Аллегри, вернувшийся на пост тренера Милана, стремится усилить линию обороны команды, учитывая то, что летом состав может покинуть ключевой левый защитник Тео Эрнандес. В частности, интерес к французу приписывают мадридскому Атлетико, а Зинченко рассматривается в качестве его преемника.

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По информации издания, в итальянском клубе считают приемлемой цену на игрока сборной Украины, которая может составить менее 15 миллионов евро, поскольку его контракт с Арсеналом рассчитан до июня 2026 года. В то же время отмечается, что проблемой может стать заработная плата футболиста, который получает 5 миллионов евро чистыми в Лондоне. Поэтому предполагается, что стратегия "россонери" будет заключаться в том, чтобы попытаться распределить сумму на несколько сезонов.

Альтернативными Зинченко вариантами, но и более дорогостоящими, также называются Андреа Камбьязо из Ювентуса и Дестини Удоджи из Тоттенхэма. Также рассматривается Максим де Кейпер из Брюгге.

Кроме того, Милан может подписать еще одного игрока Арсенала - защитника Якуба Кивера в случае продажи Малика Тиава, которым интересуется леверкузенский Байер.

Ранее сообщалось, что тренер Милана Массимилиано Аллегри также настаивает на покупке своего бывшего подопечного.

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