Зинченко обошел Довбика и Селезнева по количеству голов за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отличился забитым голом в товарищеском матче против Новой Зеландии (2:1).

Футболист вышел на поле со скамейке запасных и забил уже через минуту.

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Для Зинченко это 12-й гол в 73 матчах за национальную команду.

Александр по голоам за сборную обошел Евгения Селезнева и Артема Довбика, у которых по 11 результативных ударов.

12 голов за сборную также на счету Сергея Назаренко. Он вместе с Зинченко делит восьмое место в списке лучших бомбардиров Украины.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Новая Зеландия.

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