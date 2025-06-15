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Милан хочет подписать опытного полузащитника

Гранит Джака открыт для перехода.
Сегодня, 20:29       Автор: Андрей Безуглый
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Милан пытается завершить трансфер Гранита Джаки, утверждает Николо Скира.

По информации инсайдера, 32-летний швейцарец открыт для перехода в итальянский чемпионат. 

"Россонери" предлагают Джаке трехлетний контракт с опцией продления еще на сезон. Условия полностью удовлетворяют игрока.

На текущий момент Милан пытается договориться с Байером. Трансфермаркт оценивает Джаку в 12 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ювентус хотел обменяться игроками с английским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Гранит Джака

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