Итальянский гранд предлагал Манчестер Юнайтед интересный обмен

Ювентус был готов обменяться игроками с Манчестер Юнайтед, пишет Give Me Sport.

Итальянский клуб хотел поменять Дугласа Луиса на Антони. Переговоры о сделке вел бывший спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

После того, как функционер лишился должности, переговоры были заморожены.

На текущий момент новый спортивный директор "зебр" Дамьен Комолли еще не решил, стоит ли работать над этой сделкой.

Ранее также сообщалось, что Наполи может отдать своего форварда новичку Серии А.

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