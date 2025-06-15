Симеоне может перейти в лагерь новичка Серии А
Итальянская Пиза собирается усилить линию атаки на фоне выхода в Серию А.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «сине-черные» хотят подписать Джованни Симеоне из Наполи. Аргентинец не входит в планы Антонио Конте.
Сделка является сложной, ведь финансовые запросы Симеоне слишком высоки для Пизы, и сам игрок ожидает других предложений, впрочем, новичок элитного дивизиона уже связался с руководством «партенопейцев» для обсуждения возможной аренды.
Стоит отметить, что за Пизу выступает сын Джанлуиджи Буффона Луи Томас, в прошлом сезоне клуб возглавлял Филиппо Индзаги, который покинул коллектив ради Палермо, и на замену ему рассматривают Альберто Джиллардино.
Напомним, ранее сообщалось, что де Брюйне прокомментировал свой переход в Наполи.
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