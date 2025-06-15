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Футбол

Симеоне может перейти в лагерь новичка Серии А

Джованни заинтересовал Пизу.
Сегодня, 18:15       Автор: Василий Медвидь
Джованни Симеоне / Getty Images
Джованни Симеоне / Getty Images

Итальянская Пиза собирается усилить линию атаки на фоне выхода в Серию А.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «сине-черные» хотят подписать Джованни Симеоне из Наполи. Аргентинец не входит в планы Антонио Конте.

Сделка является сложной, ведь финансовые запросы Симеоне слишком высоки для Пизы, и сам игрок ожидает других предложений, впрочем, новичок элитного дивизиона уже связался с руководством «партенопейцев» для обсуждения возможной аренды.

Стоит отметить, что за Пизу выступает сын Джанлуиджи Буффона Луи Томас, в прошлом сезоне клуб возглавлял Филиппо Индзаги, который покинул коллектив ради Палермо, и на замену ему рассматривают Альберто Джиллардино.

Напомним, ранее сообщалось, что де Брюйне прокомментировал свой переход в Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Джованни Симеоне Пиза

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