Неймар попросил Сантос подписать его друга

Неймар, недавно присоединившийся к Сантосу, попросил клуб подписать Леандро Паредеса, пишет UOL.

Бразилец тесно сдружился с аргентинским хавбеком, когда они оба играли за ПСЖ. Сейчас же 30-летний Паредес защищает цвета Ромы.

Сантос решил прислушаться к мнению своей звезды и уже обратился к римскому клубу с предложением трансфера.

Тем не менее Рома не хочет расставаться с Паредесом посреди сезона, хотя контракт аргентинца с клубом заканчивается уже летом. Сантос же готов предложить некоторую сумму, чтобы убедить иттальянцев.

Ранее также сообщалось, что Бенфика оформила аренду игрока Ромы.

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