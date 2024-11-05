Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера

Боссы итальянской Ромы определились с будущим Ивана Юрича.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, владельцы «волков» братья Фридкины провели разговор с Юричем и спортивным директором клуба Флорианом Гизольфи, где сказали, что недовольны ситуацией в клубе.

Тем не менее, Юричу выразили доверие и дали последний шанс на то, что исправить результаты. Его судьба в клубе будет зависеть от того, как закончатся следующие два матча.

В четверг. 7 ноября, Рома встретится с Юнионом Сен-Жилуа в Лиге Европы, а 10 ноября с Болоньей в Серии А

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