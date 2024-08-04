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Заря - Ингулец 2:1: обзор матча и результат игры 04.08.2024

"Черно-белые" сумели вырвать три очка в игре с новичком высшего дивизиона Украины.
Сегодня, 19:59
Заря - Ингулец / УПЛ
Заря - Ингулец / УПЛ

В воскресенье, 4 августа, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского прошел матч первого тура Украинской Премьер-лиги между Зарей и Ингульцом.

На стартовом отрезке поединка более ярко играли "черно-белые". Их активность привела к голу на 16-й минуте. Александр Яцык с фланга покатил мяч на Якова Башича, которыйнанес удар из-за пределов штрафной площади.

Вратарь гостей Алексей Паламарчук был дезориентирован, в результате чего он не смог отразить удар, который был направлен в ближний угол.

Однако этот гол заставил подопечных Василия Кобина перехватить инициативу, а луганчане не особо-то и было против этого. Это привело к тому, что петровский клуб создал несколько хороших моментов, один из которых завершился результативным ударом.

Александр Пятов сделал разрезной пас в штрафную, куда врывался Владимир Белоцерковец. Экс-игрок Зари с близкого расстояния поразил ворота своей бывшей команды.

После перерыва Заря хоть и владела мячом чаще оппонента, но самые интересные моменты создавались именно у ворот Никиты Турбаевского.

Юрий Коваль пытался изменить ход игры заменами, и в последние 15 минут инициатива вновь оказалась в ногах его команды. Но до гола все никак не доходило.

Казалось, что матч завершиться ничейным результатом, но уже в добавленное время Александр Яцык точным ударом головой замкнул подачу в исполнении Жуниньо и принес тем самым своей команде победу.

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Статистика матча Заря - Ингулец первого тура УПЛ

Заря - Ингулец 2:1
Голы: Башич, 16, Яцык, 90+2 - Белоцерковец, 29.

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 8 - 7
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 11 - 9
Атаки: 85 - 101

Заря: Турбаевский - Тронтель, Джордан, Эскинья (Нваэзе, 61), Вантух (Жуниньо, 83) - Башич, Дрышлюк (Мичин, 61), Яцык - Кирюханцев (Горбач, 75), Герреро (Бенито, 46), Антюх.

Ингулец: Паламарчук - Дубилей (Сидоренко, 87), Малыш, Шершень, Мельничук - Волохатый, Петько, Пятов - Белоцерковец (Пушкарев, 87), Козак (Резепов, 90+1), Богунов (Могильный, 79)..

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