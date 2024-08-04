Ворскла - Шахтер 0:5: обзор матча и результат игры 04.08.2024

В воскресенье, 4 августа, в Полтаве продолжилась программа первого тура Украинской Премьер-лиги матчем, в котором местная Ворскла принимала Шахтер.

Первый гол в игре состоялся достаточно рано. На 8-й минуте Николай Матвиенко решился на удар метров с 30-ти. Мяч рикошетом от штанги влетел в ворота Павла Исенко.

В середине первого тайма гости удвоили свое преимущество. Кевин навесил на 11-метровую отметку, откуда Александру Зубков головой нанес результативный удар.

После перерыва ситуация на поле никак не изменилась. Более того, Матвиенко даже сумел оформить дубль еще одним дальним ударом. Но произошло это спустя минуту после того, как Георгий Судаков реализовал пенальти.

На последним минутах поединка Даниил Сикан довел счет до 5:0 в пользу своей команды и, тем самым, поставил точку в матче.

Шахтер сразу же занял первое место таблицы, оформив самую крупную победу. А Ворскла наоборот, отправилась в "подвал".

Читай также: Левый Берег в дебютном матче в УПЛ не удержал ничью с ЛНЗ

Статистика матча Ворскла - Шахтер первого тура УПЛ

Ворскла - Шахтер 0:5

Голы: Матвиенко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пен.), Сикан, 88.

Удары: 2 - 9

Удары в створ: 0 - 6

Фолы: 10 - 19

Атаки: 109 - 164

Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Гучек, Черноморец - Хрипчук (Бацула, 80), Шкриель (Скляр, 57), Челядин - Кане (Крупский, 46), Ковталюк (Ндукве, 46), Нестеренко (Иеде, 79).

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо - Бондаренко (Степаненко, 73), Гомес (Крыськив, 63), Судаков - Зубков (Педриньо, 73), Траоре (Эгиналду, 63), Кевин (Сикан, 73).

Предупреждения: Павлюк, Ковталюк - Кевин, Бондарь, Педриньо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!