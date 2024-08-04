Зарядил издали: Матвиенко забил безумный гол в стартовом матче Шахтера в чемпионате

Капитан "горняков" открыл счет в поединке с Ворсклой.

В воскресенье, 4 августа, Ворскла и Шахтер очным матчем в Полтаве открыли для себя новый сезон в украинской Премьер-лиге.

Счет в противостоянии уже в начале встречи открыл действующий чемпион усилиями Николая Матвиенко, которому удался роскошный удар.

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На восьмой минуте матча капитан "горняков" приложился с дальнего расстояния, а мяч от стойки залетел в ворота.

Вашему вниманию видео гола Матвиенко:

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.

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